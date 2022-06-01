Directorio de Empresas
SEI
SEI Salarios

El salario de SEI varía de $65,097 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior a $194,025 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SEI. Última actualización: 10/25/2025

Contador
$65.1K
Científico de Datos
$194K
Analista Financiero
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Consultor de Gestión
$149K
Gerente de Producto
$112K
Ingeniero de Software
$154K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en SEI es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $194,025. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SEI es $149,250.

Otros Recursos