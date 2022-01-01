Directorio de Empresas
Sasken Technologies
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Sasken Technologies Salarios

El salario de Sasken Technologies varía de $11,925 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $99,500 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sasken Technologies. Última actualización: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $11.9K
Ingeniero de Hardware
$99.5K
Capitalista de Riesgo
$33.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Sasken Technologies es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $99,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sasken Technologies es $33,485.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sasken Technologies

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Dropbox
  • PayPal
  • Amazon
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos