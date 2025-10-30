Directorio de Empresas
Remitly
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
  Salarios
  Tecnólogo en Información (TI)

  Todos los Salarios de Tecnólogo en Información (TI)

Remitly Tecnólogo en Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo en Información (TI) en Remitly varía de $85.7K a $117K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$92.8K - $110K
United States
Rango Común
Rango Posible
$85.7K$92.8K$110K$117K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Remitly, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Información (TI) en Remitly está en una compensación total anual de $117,300. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Remitly para el puesto de Tecnólogo en Información (TI) es $85,680.

