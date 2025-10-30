Reliance Industries Limited Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in India en Reliance Industries Limited varía de ₹4.39M a ₹5.99M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reliance Industries Limited. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio ₹4.7M - ₹5.68M India Rango Común Rango Posible ₹4.39M ₹4.7M ₹5.68M ₹5.99M Rango Común Rango Posible

+ ₹5.02M + ₹7.7M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.9M Don't get lowballed

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Reliance Industries Limited ?

