Reddit
  Salarios
  Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

Reddit Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Reddit varía de $151K a $211K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$162K - $191K
United States
Rango Común
Rango Posible
$151K$162K$191K$211K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa Técnico at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $210,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Gerente de Programa Técnico role in United States is $151,200.

