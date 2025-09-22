Directorio de Empresas
Reddit Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Reddit varía de $118K a $168K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$134K - $159K
United States
Rango Común
Rango Posible
$118K$134K$159K$168K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Arquitecto de Soluciones at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $167,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Arquitecto de Soluciones role in United States is $118,260.

