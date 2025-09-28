Directorio de Empresas
Rebellion Defense
Rebellion Defense Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Rebellion Defense varía de $195K a $266K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rebellion Defense. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$209K - $252K
United States
Rango Común
Rango Posible
$195K$209K$252K$266K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Rebellion Defense?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Rebellion Defense in United States está en una compensación total anual de $266,220. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rebellion Defense para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $195,075.

