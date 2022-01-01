Directorio de Empresas
Ramp
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Ramp Salarios

El salario de Ramp varía de $76,380 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $595,400 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ramp. Última actualización: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $189K

Diseñador UX

Diseñador Web

Reclutador
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gerente de Producto
Median $275K
Marketing
Median $200K

Gerente de Marketing de Producto

Operaciones de Negocio
$149K
Analista de Negocios
$261K
Servicio al Cliente
$76.4K
Científico de Datos
$161K
Recursos Humanos
$333K
Ventas
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Gerente de Ingeniería de Software
$269K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ramp, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Ramp es Ingeniero de Software at the Staff Software Engineer level con una compensación total anual de $595,400. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ramp es $259,416.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ramp

Empresas Relacionadas

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos