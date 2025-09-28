La compensación de Ingeniero de Software in United States en Qualtrics varía de $159K por year para L3 a $510K por year para L7. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $202K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
$362K
$208K
$131K
$23.3K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
