Qualtrics
  Salarios
  Cybersecurity Analyst

  Todos los Salarios de Cybersecurity Analyst

Qualtrics Cybersecurity Analyst Salarios

La compensación total promedio de Cybersecurity Analyst en Qualtrics varía de $113K a $158K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$122K - $148K
United States
Rango Común
Rango Posible
$113K$122K$148K$158K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Qualtrics raggiunge una retribuzione totale annua di $157,760. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Qualtrics per il ruolo jobFamilies.Cybersecurity Analyst è $112,880.

