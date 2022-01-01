Okta Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Okta varía de $66,000 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $868,333 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Okta. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Gerente de Ingeniería de Software
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Gerente de Producto
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Gerente de Marketing de Producto

Ingeniero de Ventas
Median $200K
Ventas
Median $195K
Arquitecto de Soluciones
Median $213K

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Gerente de Programa Técnico
Median $220K
Diseñador de Producto
Median $143K

Diseñador UX

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $185K
Operaciones de Negocio
Median $240K
Analista de Negocios
Median $257K
Servicio al Cliente
Median $150K
Gerente de Programa
Median $249K
Reclutador
Median $166K
Asistente Administrativo
Median $66K
Contador
$310K

Contador Técnico

Gerente de Operaciones de Negocio
$210K
Desarrollo de Negocios
$76.5K
Jefe de Gabinete
$169K
Éxito del Cliente
$149K
Analista de Datos
$213K
Científico de Datos
$206K
Analista Financiero
$221K
Recursos Humanos
$184K
Legal
$214K
Analista de Ciberseguridad
$145K
Gerente de Cuenta Técnica
$141K
Redactor Técnico
Median $144K
Investigador UX
$118K
Cronograma de Adquisición

33.4%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Okta, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.4% se adquiere en el 1st-AÑO (33.40% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

No cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Okta, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

No cliff

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Okta es Gerente de Ingeniería de Software at the Sr. Director level con una compensación total anual de $868,333. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Okta es $213,060.

