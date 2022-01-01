Molex Salarios

Directorio de Empresas
Molex
El salario de Molex varía de $28,290 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $179,100 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Molex. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $120K
Ingeniero de Software
Median $74.4K
Ingeniero Biomédico
$106K

Analista de Negocios
$96.9K
Ingeniero de Hardware
$63.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$176K
Diseñador de Producto
$28.3K
Gerente de Producto
$72.1K
Gerente de Proyecto
$96.9K
Ventas
$51.3K
Analista de Ciberseguridad
$89.4K
Arquitecto de Soluciones
$179K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Molex es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Molex es $93,138.

