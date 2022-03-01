Directorio de Empresas
Migo
Migo Salarios

El salario de Migo varía de $35,999 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $53,205 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Migo. Última actualización: 8/31/2025

Analista de Datos
$39.8K
Diseñador de Producto
$36K
Gerente de Producto
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Ingeniero de Software
Median $50.8K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Migo es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $53,205. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Migo es $45,290.

