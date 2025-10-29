Directorio de Empresas
Mendix
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Mendix Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Netherlands en Mendix totaliza €76.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mendix. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total por año
€76.7K
Nivel
Senior Software Engineer
Base
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Mendix?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Mendix in Netherlands está en una compensación total anual de €88,638. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mendix para el puesto de Ingeniero de Software in Netherlands es €75,369.

Otros Recursos