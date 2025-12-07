Directorio de Empresas
Meituan
Meituan Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in China en Meituan totaliza CN¥567K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Meituan. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Meituan
Algorithm Engineer
Shanghai, SH, China
Total por año
$79.6K
Nivel
L6
Base
$79.6K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Meituan?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Meituan in China está en una compensación total anual de CN¥773,675. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Meituan para el puesto de Científico de Datos in China es CN¥480,223.

