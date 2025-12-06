Directorio de Empresas
Logitech
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Logitech Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Logitech varía de £165K a £235K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$254K - $298K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$222K$254K$298K$316K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Logitech para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Logitech in United Kingdom está en una compensación total anual de £235,453. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom es £165,019.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Logitech

Empresas Relacionadas

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.