Instacart
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Instacart Analista Financiero Salarios

La compensación de Analista Financiero in United States en Instacart totaliza $210K por year para L5. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$179K - $209K
United States
Rango Común
Rango Posible
$166K$179K$209K$232K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Instacart in United States está en una compensación total anual de $232,050. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Instacart para el puesto de Analista Financiero in United States es $165,750.

