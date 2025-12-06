Directorio de Empresas
IHS Markit
IHS Markit Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Malaysia en IHS Markit varía de MYR 47.4K a MYR 64.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IHS Markit. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Rango Común
Rango Posible
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en IHS Markit?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en IHS Markit in Malaysia está en una compensación total anual de MYR 64,660. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IHS Markit para el puesto de Reclutador in Malaysia es MYR 47,380.

