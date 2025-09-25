La compensación de Ingeniero de Software in India en HERE Technologies varía de ₹3.69M por year para L5 a ₹5.61M por year para L9. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹2.2M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 9/25/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
