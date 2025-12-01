Directorio de Empresas
Gusto
Gusto Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Gusto varía de $134K a $187K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$145K - $169K
United States
Rango Común
Rango Posible
$134K$145K$169K$187K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Gusto está en una compensación total anual de $187,425. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Gusto para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $133,875.

Otros Recursos

