Grainger
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Grainger Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Grainger varía de $264K por year para Senior Software Engineering Manager a $340K por year para Director. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $230K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grainger. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Ver 2 Más Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Grainger?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Grainger in United States está en una compensación total anual de $340,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grainger para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $263,000.

Otros Recursos