Directorio de Empresas
Extreme Networks
Extreme Networks Salarios

El salario de Extreme Networks varía de $97,013 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $243,775 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Extreme Networks. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
P3 $104K
P4 $104K
Servicio al Cliente
$97K
Ingeniero de Hardware
$114K

Marketing
$166K
Diseñador de Producto
$211K
Gerente de Producto
$133K
Gerente de Programa
$176K
Ventas
$244K
Ingeniero de Ventas
$192K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $195K
Gerente de Programa Técnico
$147K
Preguntas frecuentes

Най-високо платената позиция в Extreme Networks е Ventas at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $243,775. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Extreme Networks е $156,225.

