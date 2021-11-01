Directorio de Empresas
DoubleVerify
DoubleVerify Salarios

El rango de salarios de DoubleVerify oscila entre $67,609 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $340,290 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DoubleVerify. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $208K
Gerente de Producto
Median $170K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $255K

Contador
$113K
Analista de Negocios
$67.6K
Analista de Datos
$108K
Científico de Datos
$249K
Recursos Humanos
$113K
Diseñador de Producto
$194K
Gerente de Proyecto
$143K
Ventas
$136K
Gerente de Programa Técnico
$340K
Investigador de Experiencia de Usuario
$111K
Preguntas Frecuentes

Otros Recursos