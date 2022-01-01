Directorio de Empresas
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Salarios

El rango de salarios de Cushman & Wakefield oscila entre $16,850 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el extremo inferior y $278,600 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cushman & Wakefield. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Contador
Median $60K
Analista Financiero
Median $87.2K
Gerente de Proyecto
Median $80K

Analista de Negocios
$27.5K
Desarrollo de Negocios
$16.8K
Analista de Datos
$75.2K
Científico de Datos
$118K
Legal
$239K
Marketing
$92K
Ingeniero MEP
$128K
Administrador de Propiedades
$122K
Ventas
$279K
Ingeniero de Software
$186K
Gerente de Programa Técnico
$143K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Cushman & Wakefield es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $278,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Cushman & Wakefield es $104,819.

