CoStar Group Salarios

El salario de CoStar Group varía de $60,000 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $241,200 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CoStar Group. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero DevOps

Científico de Datos
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Diseñador de Producto
Median $105K

Diseñador UX

Gerente de Producto
Median $130K
Servicio al Cliente
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analista de Negocios
$197K
Desarrollo de Negocios
$134K
Analista de Datos
$144K
Analista Financiero
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operaciones de Marketing
$61.6K
Ventas
$149K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $230K
Gerente de Programa Técnico
$241K
Capitalista de Riesgo
$114K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CoStar Group, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas frecuentes

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CoStar Group

