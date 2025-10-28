Directorio de Empresas
La compensación de Arquitecto de Soluciones in India en Continental totaliza ₹2.61M por year para Solution Architect. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Continental. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

₹2.19M - ₹2.57M
India
Rango Común
Rango Posible
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Más Niveles
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
¿Cuáles son los niveles profesionales en Continental?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Continental in India está en una compensación total anual de ₹2,731,936. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Continental para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹1,914,690.

