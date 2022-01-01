Directorio de Empresas
ConocoPhillips
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

ConocoPhillips Salarios

El salario de ConocoPhillips varía de $80,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $402,000 para un Desarrollo de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ConocoPhillips. Última actualización: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Ingeniero de Software
Median $80K
Contador
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analista de Negocios
$88.8K
Desarrollo de Negocios
$402K
Ingeniero Químico
$121K
Científico de Datos
$287K
Analista Financiero
$174K
Ingeniero Geólogo
$275K
Ingeniero Mecánico
$279K
Gerente de Producto
$127K
Gerente de Programa Técnico
$212K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en ConocoPhillips es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $402,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ConocoPhillips es $150,499.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ConocoPhillips

Empresas Relacionadas

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos