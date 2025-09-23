La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in United States en Comcast varía de $70K a $99.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025
Compensación Total Promedio
15%
AÑO 1
15%
AÑO 2
15%
AÑO 3
15%
AÑO 4
40%
AÑO 5
En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:
15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)
40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)