CEMEX
CEMEX Salarios

El salario de CEMEX varía de $20,031 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $47,179 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CEMEX. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero Civil
$21.8K
Científico de Datos
$20K
Gerente de Proyecto
$47.2K

Ingeniero de Software
$38.4K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en CEMEX es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $47,179. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CEMEX es $30,112.

