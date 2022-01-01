Directorio de Empresas
Cambium Learning Group
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Cambium Learning Group Salarios

El rango de salarios de Cambium Learning Group oscila entre $50,250 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $159,120 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cambium Learning Group. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $146K
Científico de Datos
$111K
Recursos Humanos
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Producto
$159K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Escritor Técnico
$63.7K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Cambium Learning Group is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambium Learning Group is $115,545.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Cambium Learning Group

Empresas Relacionadas

  • Edmentum
  • UWorld
  • Upkey
  • Cambly
  • Juni Learning
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos