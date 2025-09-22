Directorio de Empresas
Calendly
Calendly Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Calendly varía de $76.7K a $109K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$87.9K - $103K
United States
Rango Común
Rango Posible
$76.7K$87.9K$103K$109K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

