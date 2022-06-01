Blucora Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Blucora varía de $102,900 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $155,775 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blucora. Última actualización: 8/31/2025

Analista de Datos
$103K
Gerente de Ciencia de Datos
$156K
Ingeniero de Software
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

