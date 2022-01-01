BBC Salarios

Directorio de Empresas
El salario de BBC varía de $23,231 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $137,102 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BBC. Última actualización: 9/5/2025

Ingeniero de Software
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $134K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $137K

Contador
$52.1K
Analista de Negocios
$89.4K
Analista de Datos
$69K
Científico de Datos
$82.9K
Recursos Humanos
$66.3K
Tecnólogo de la Información (TI)
$64.7K
Ingeniero Mecánico
$70.2K
Diseñador de Producto
$23.2K
Arquitecto de Soluciones
$121K
Investigador UX
$62.7K
El puesto con mayor salario reportado en BBC es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $137,102. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BBC es $69,014.

