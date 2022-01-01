Directorio de Empresas
Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Salarios

El rango de salarios de Balyasny Asset Management L.P. oscila entre $159,200 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $1,281,375 para un Banquero de Inversión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Balyasny Asset Management L.P.. Última actualización: 8/25/2025

$160K

Ingeniero de Software
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Desarrollador Cuantitativo

Analista Financiero
Median $235K
Analista de Datos
$251K

Científico de Datos
$159K
Tecnólogo de la Información (TI)
$293K
Banquero de Inversión
$1.28M
Gerente de Producto
$371K
Gerente de Ingeniería de Software
$492K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Balyasny Asset Management L.P. es Banquero de Inversión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $1,281,375. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Balyasny Asset Management L.P. es $271,890.

