Autodesk
  • Salarios
  • Investigador UX

  • Todos los Salarios de Investigador UX

Autodesk Investigador UX Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

CA$151K - CA$175K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Rango Común
Rango Posible

CA$225K

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador UX en Autodesk in Canada está en una compensación total anual de CA$192,762. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Investigador UX in Canada es CA$132,827.

Otros Recursos