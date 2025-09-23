Autodesk Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) en Autodesk totaliza $185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano Autodesk Information Technologist (IT) hidden Total por año $185K Nivel hidden Base $147K Stock (/yr) $23.3K Bono $14.7K Años en la empresa 0-1 Años Años de exp 11+ Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal Alternativo 1 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Autodesk ?

