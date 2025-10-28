La compensación total promedio de Marketing in China en AppLovin varía de CN¥397K a CN¥578K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!
100%
AÑO 1
En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:
100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)