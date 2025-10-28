Directorio de Empresas
Apple
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Apple Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación de Analista de Ciberseguridad en Apple varía de $202K por year para ICT2 a $270K por year para ICT4. El paquete de compensación mediano year totaliza $260K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
$202K
$159K
$25.6K
$17.5K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$270K
$201K
$56.5K
$12.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Apple está en una compensación total anual de $444,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $255,000.

