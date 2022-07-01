Directorio de Empresas
Ansarada
Ansarada Salarios

El rango de salarios de Ansarada oscila entre $16,528 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $49,750 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ansarada. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Servicio al Cliente
$36.7K
Recursos Humanos
$49.8K
Ingeniero de Software
$16.5K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Ansarada es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $49,750. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ansarada es $36,709.

