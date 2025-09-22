Directorio de Empresas
Amperity
Amperity Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Amperity varía de $147K a $214K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amperity. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$169K - $192K
United States
Rango Común
Rango Posible
$147K$169K$192K$214K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Option

En Amperity, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Amperity in United States está en una compensación total anual de $213,875. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperity para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $146,813.

