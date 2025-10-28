Directorio de Empresas
ALTEN
ALTEN Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Canada en ALTEN totaliza CA$113K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ALTEN. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$113K
Nivel
L3
Base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ALTEN?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en ALTEN in Canada está en una compensación total anual de CA$114,348. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ALTEN para el puesto de Científico de Datos in Canada es CA$113,366.

