Accion Labs
Accion Labs Salarios

El rango de salarios de Accion Labs oscila entre $6,474 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $388,050 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Accion Labs. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $17.7K
Científico de Datos
$18.3K
Gerente de Producto
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
Reclutador
$6.5K
Ventas
$244K
Arquitecto de Soluciones
$388K
Gerente de Programa Técnico
$35.5K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Accion Labs es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $388,050. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Accion Labs es $28,720.

