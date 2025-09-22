Directorio de Empresas
Verkada
Verkada Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Verkada va desde $123K hasta $176K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$141K - $165K
United States
Rango Común
Rango Posible
$123K$141K$165K$176K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Verkada in United States está en una compensación total anual de $175,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $123,000.

