Directorio de Empresas
Verkada
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

Verkada Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Tecnólogo de la Información (TI) envío en Verkada para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

£121K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £22.7K+ (a veces £227K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Verkada está en una compensación total anual de £56,336. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es £39,626.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Verkada

Empresas Relacionadas

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos