La compensación de Gerente de Producto in United States en TripAdvisor totaliza $212K por year para PSE1. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $215K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripAdvisor. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
SE1
$ --
$ --
$ --
$ --
SE2
$ --
$ --
$ --
$ --
SSE
$ --
$ --
$ --
$ --
PSE1
$212K
$162K
$25.9K
$23.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En TripAdvisor, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)