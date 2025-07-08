Trigent Software Salarios

El salario de Trigent Software va desde $3,533 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $7,239 para un Atención al Cliente en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Trigent Software . Última actualización: 12/1/2025