Toshiba
Toshiba Salarios

El rango de salarios de Toshiba oscila entre $30,845 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior y $208,035 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Toshiba. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Científico de Datos
Median $119K
Desarrollo de Negocios
$152K
Ingeniero de Hardware
$43.5K

Ingeniero Mecánico
$115K
Gerente de Programa
$136K
Gerente de Proyecto
$118K
Ventas
$208K
Ingeniero de Software
$38K
Gerente de Ingeniería de Software
$189K
Gerente de Programa Técnico
$30.8K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Toshiba is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toshiba is $118,139.

