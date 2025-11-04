Directorio de Empresas
ThoughtWorks
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

ThoughtWorks Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in India en ThoughtWorks va desde ₹2.78M por year para Senior Product Manager hasta ₹7.17M por year para Principal Product Manager. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹3.46M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Ver 1 Más Niveles
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en ThoughtWorks?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en ThoughtWorks in India está en una compensación total anual de ₹7,370,523. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtWorks para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹3,456,004.

