La compensación de Gerente de Producto in India en ThoughtWorks va desde ₹2.78M por year para Senior Product Manager hasta ₹7.17M por year para Principal Product Manager. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹3.46M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
