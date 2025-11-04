ThoughtWorks Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in India en ThoughtWorks va desde ₹2.78M por year para Senior Product Manager hasta ₹7.17M por year para Principal Product Manager. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹3.46M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

+ ₹5.02M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Últimas Submisiones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RRHH / Reclutamiento? Creá una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en ThoughtWorks ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Gerente de Producto ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.