ThoughtWorks
ThoughtWorks Analista de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in India en ThoughtWorks totaliza ₹2.23M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.23M
Nivel
Sr. Consultant
Base
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ThoughtWorks?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en ThoughtWorks in India está en una compensación total anual de ₹5,592,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtWorks para el puesto de Analista de Negocios in India es ₹2,150,541.

