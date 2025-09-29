Directorio de Empresas
Swiftly
Swiftly Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Swiftly totaliza $443K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiftly. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Total por año
$443K
Nivel
Principal Software Engineer
Base
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swiftly?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Swiftly, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Swiftly in United States sits at a yearly total compensation of $443,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiftly for the Ingeniero de Software role in United States is $200,000.

Otros Recursos